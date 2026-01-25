Haberler

Tokat'ta karda mahsur kalan minibüstekiler kurtarıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kalan minibüsteki yolcular, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gökal Beldesinden Erbaa'ya gitmek için yola çıkan minibüs, Gökbel yaylasında yoğun kar nedeni ile yolda mahsur kaldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ilçe Özel İdare'ye bağlı ekipler sevk edildi.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle mahsur kalan minibüste bulunanları kurtararak yolu ulaşıma açtı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
