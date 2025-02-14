Tokat'ta Kar Yağışı Nedeniyle Hasta Kurtarıldı

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köydeki hasta, İl Özel İdaresi ekiplerince yol açılarak hastaneye kaldırıldı.

Erbaa ilçesine bağlı Orta köyünde yaşayan 85 yaşındaki bronşit hastası Gülizar Coşkun'un rahatsızlanması üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine haber verdi.

Çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu köy yolunu ulaşıma açtı. Sağlık ekiplerince Coşkun, Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel, yapılan çalışmaların önemini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamının aksamaması, acil durumların hızlıca çözüme kavuşması için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Tokat'ın her köşesinde yolların ulaşıma açılması için yeni araçlarımızla gece gündüz demeden sahadayız. Tüm mesai arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Ahmet Kayhan da ekiplerin yoğun mesai harcadığını ve her türlü olumsuzluğa anında müdahale edildiğini belirtti.

Ekiplerin hem Tokat merkez hem de kırsal bölgelerde kesintisiz şekilde çalıştıklarını anlatan Kayhan, şunları kaydetti:

"Yeni araçlarımızla karla mücadelede daha güçlü bir operasyon yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için sahadaki ekiplerimizle, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleriyle koordineli şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Kar yağışının devam ettiği bölgelerde vatandaşlarımızın dikkatli olmaları gerekmekte. Tokat İl Özel İdaresi, yolların güvenli hale getirilmesi için mücadelesini kesintisiz sürdürecektir."