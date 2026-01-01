Haberler

Tokat'ta eğitime kar engeli

Tokat Valiliği, kar yağışı nedeniyle il genelinde 2 Aralık 2026 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.

Yurdun büyük kısmını etkisi altına alan kar yağışı Tokat'ta da etkili oldu. Tokat Valiliği kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda; 02 Aralık 2026 Cuma günü Tokat il genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

