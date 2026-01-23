Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Tokat'ın Yeşilyurt, Almus, Artova ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı ilçe genelinde etkisini sürdürüyor.

Belediye ekipleri kar küreme, tuzlama ve kumlama çalışmalarına yeniden başladı.

İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı.

Artova ilçesinde de kar yağışı devam ediyor. İlçe Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Yolda kalanları ise ekipler kurtardı.

Başçiftlik ilçe merkezinde kar kalınlığı 90 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreyi aştı.

Almus ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle yolları ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.