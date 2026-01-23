Tokat'ta kar nedeniyle mahsur kalan doğal gaz yüklü tanker İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yoğun kar nedeniyle yolda kalan doğal gaz yüklü tanker, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, tankerle birlikte yapılan çalışma sonucu bölgede doğal gazın kesintiye uğramasını önledi.
Tokat'ta kar nedeniyle mahsur kalan doğal gaz yüklü tanker, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
Yeşilyurt ilçesine doğal gaz taşıma ve dağıtım aracı, yoğun kar nedeniyle Sulusaray ilçesi yakınlarında yolda kaldı. Sürücü ekiplerden yardım istedi.
İl Özel İdaresi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda doğal gaz yüklü tankeri küreme araçlarının refakatinde Yeşilyurt ilçesindeki depolama alanına getirdi.
Ekiplerin çalışması sonucu Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde yaşayanların doğal gazsız kalmasının önüne geçildiği belirtildi.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel