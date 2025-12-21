Tokat'ta kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Tokat-Sivas kara yolunda meydana gelen kazada bir kamyonet, kamyona çarptı. Olayda kamyonette bulunan 32 yaşındaki H.Y. yaşamını yitirirken, sürücü S.B. hastaneye kaldırıldı.
Henüz plakaları öğrenilemeyen S.B. idaresindeki kamyonet, Tokat- Sivas kara yolu Çamlıbel Geçidi'nde E.Y. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.
Kazada kamyonette bulunan H.Y. (32) olay yerinde hayatını kaybetti.
Araçta sıkışan sürücü S.B, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel