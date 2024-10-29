Tokat'ta Kamyon Çarpışması: 2 Yaralı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprak taşıyan iki kamyonun çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Kaza sonucu bir sürücü itfaiye ekipleri tarafından kamyondan çıkarıldı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprak taşıyan iki kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.A. yönetimindeki 60 KV 321 plakalı toprak yüklü kamyon, Üçtepeler mevkisinde M.Ç. idaresindeki 60 ACY 004 plakalı toprak bulunan kamyonla çarpıştı.
Kazada, sürücüler yaralandı. Kamyonda sıkışan M.Ç. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.