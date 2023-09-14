Tokat'ta Kaldırımda Bulunan Metal Cisim El Bombası İhbarı Yarattı
Tokat'ta Orkide Sokakta kaldırım üzerine bırakılan metal cisim, el bombası olarak ihbar edilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Bomba imha uzmanı tarafından yapılan kontroller sonucunda cismin askeri mühimmat olmadığı anlaşıldı.
Tokat'ta kaldırım üzerine bırakılan metal cismin el bombası olarak ihbar edilmesi ekipleri harekete geçirdi.
Öğle saatlerinde Orkide Sokakta kaldırım üzerine bırakılan cisim çevredeki vatandaşların el bombası ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler çevre güvenliği sağladı, cismin bırakıldığı kaldırımın bulunduğu cadde trafiğe ve vatandaş geçişine kapatıldı. Olay yerine bomba imha uzmanı sevk edildi. Bomba imha uzmanın koruyucu kıyafetini giymesinin ardından metal cisim yanına fünye yerleştirildi. Yerleştirilen fünye polis ekiplerinin uyarısının ardından kontrolü şekilde patlatıldı. Patlama ardından bomba imha uzmanının kontrolünde cismin askeri mühimmat olmadığı metal cisim olduğu anlaşıldı. - TOKAT