Tokat'ta Kaldırımda Bulunan Metal Cisim El Bombası İhbarı Yarattı

Tokat'ta Orkide Sokakta kaldırım üzerine bırakılan metal cisim, el bombası olarak ihbar edilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Bomba imha uzmanı tarafından yapılan kontroller sonucunda cismin askeri mühimmat olmadığı anlaşıldı.