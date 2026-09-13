Domenico Tedesco'nun beli doğrulmuyor
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Napoli, Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı Bologna'yı 1-0 yendi. Bologna, 4. hafta sonunda 1 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Napoli ile Domenico Tedesco'nun yönettiği Bologna karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'ndan oynanan mücadeleyi Napoli 1-0'lık skorla kazandı.
NAPOLI TEK GOLLE GALİP
İlk yarısı 0-0 biten maçta ev sahibi ekibi Napoli'ye galibiyeti getiren golü 66. dakikada Slovakyalı ön libero oyuncusu Stanislav Lobotka kaydetti.
2 HAFTA SONRA KAZANDI
Son 2 maçta rakiplerine yenilen Napoli, kritik mücadelede hata yapmayıp kazanarak puanını 6'ya yükseltmeyi başardı.
TEDESCO YİNE KAZANAMADI
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco'nun çalıştırdığı Bologna ise ilk 4 haftada 3. yenilgisini aldı ve 1 puanda kaldı.