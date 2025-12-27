Haberler

Tokat'ta darbedilerek öldürüldüğü öne sürülen kadının ailesinin avukatından açıklama

Tokat'ta darbedilerek öldürüldüğü öne sürülen kadının ailesinin avukatından açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta darbedilerek öldürüldüğü iddia edilen Hatice Yalman'ın davasında, sanık Mustafa K'ya ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, diğer sanıklar tutuksuz yargılanıyor. Avukat Selinay Arslan, Yalman'ın canice katledildiğini ve yardım çağrısı yaptığını belirtti.

Tokat'ta darbedilerek öldürüldüğü iddia edilen kadının ailesinin avukatı Selinay Arslan, dava ile ilgili açıklamada bulundu.

Selinay Arslan, gazetecilere, Hatice Yalman'ın öldürülmesiyle ile ilgili ilk duruşmasının gerçekleştirildiğini söyledi.

Tokat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Hatice Yalman'ı "Nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Mustafa K'nin tutuklu, N.K, K.T, M.S, F.A, Ö.S, H.S. ve M.S'nin ise tutuksuz yargılandığını anlatan Arslan, duruşmanın ertelendiğini belirtti.

Hatice Yalman'ın canice katledildiğini öne süren Arslan, "Tasarlayarak, eziyet çektirilerek katledilmiştir. Katledilmeden önce Hatice Yalman, uluslararası literatürde yardım çağrısı olan işareti yapmıştır. Bu işareti katledilmeden 2 saat önce yapmıştır. Bu da yaşamış olduğu paniğin, korkunun göstergesidir." dedi.

Topçam Mahallesi'nde 30 Mayıs'ta trafik kazası ihbarına giden sağlık ekipleri, yaralı Hatice Yalman ile Mustafa K'yi hastaneye kaldırmış, vücudunda ve başında darp izlerine rastlanan Yalman hastanede yaşamını yitirmişti.

Polise Yalman ile kendisinin darbedildiklerini söyleyen Mustafa K, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor

HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor
Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz

Bölgenin sabırsızlıkla beklediği an! Anahtarları Erdoğan teslim etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye aynı isim! 80 milyon euroluk yıldız, 'İstanbul'a gidiyor' diyerek duyurdular

80 milyon euroluk yıldız, "İstanbul'a gidiyor" diyerek duyurdular
Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Tam 7 ayrılık birden

Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Tam 7 ayrılık birden
4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem

4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem
Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil

Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye aynı isim! 80 milyon euroluk yıldız, 'İstanbul'a gidiyor' diyerek duyurdular

80 milyon euroluk yıldız, "İstanbul'a gidiyor" diyerek duyurdular
Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı
Battal Gazi'nin Zıpzıp'ı Necdet Kökeş'ten kötü haber

Yeşilçam'ın emektarından kötü haber