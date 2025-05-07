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Tokat'ta Kaçak Kazıda Roma Mozaiği Bulundu, Baba-Oğul Tutuklandı

Tokat'ta Kaçak Kazıda Roma Mozaiği Bulundu, Baba-Oğul Tutuklandı
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Tokat'ın Zile ilçesinde bir evin bahçesinde yapılan kaçak kazıda Roma dönemine ait bir mozaik bulundu. Kazıyı gerçekleştiren baba ve oğlu tutuklandı, diğer iki zanlı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Mozaik döşemesi, Tokat Müze Müdürlüğü tarafından korunmaya alındı.

Tokat'ın Zile ilçesinde bir evin bahçesinde kaçak kazıda Roma dönemine ait olduğu düşünülen mozaik bulundu, kazıyı yapan baba ve oğlu tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde Zincirli Ülya Mahallesi'nde F.Ş'nin (47) evinin bahçesinde kaçak kazı yaptığı bilgisini aldı. Ekipler düzenledikleri operasyonda üstü kapatılmaya çalışılan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik buldu.

F.Ş. ve oğlu A.Ş. ile M.Ş. ve Ş.S. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen F.Ş. ile A.Ş. tutuklandı. Diğer iki zanlı adli kontrol işlemleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Tokat Müze Müdürlüğü yetkililerinin mozaik döşemeyi özel bir metotla korumaya aldıkları öğrenildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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