Tokat'ta istinat duvarının çökme anı kamerada

TOKAT'ta iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü.

TOKAT'ta iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü. Çökme anı ve yoldaki bir aracın duvarla birlikte aşağı devrildiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Topçam Mahallesi'ndeki Yeni Hayat Evleri Sitesi'nde meydana geldi. Yoğun yağışın ardından yumuşayan toprak zemin nedeniyle sitenin istinat duvarı çöktü. Çökme sırasında yol kenarındaki bir otomobil, toprakla birlikte aşağı devrildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak alanı şeritle kapatırken, AFAD ekipleri bölgede inceleme ve çalışma başlattı.

Bu arada istinat duvarının çökme anı ve aracın devrildiği anlar, site sakinleri tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Sitede oturan Seyit Kalkan, "3 ay öncesinden bizim istinat duvarımızda bir hareketlilik başladı. Bu senenin aşırı derecede yağışlı geçmesinden kaynaklı istinat duvarına çatlamalar başladı. Gece yarısından itibaren yavaş yavaş yıkılmaya başladı. Gerekli önlemlerimizi aldık. Binanın etrafındaki araçları boşalttık. Sabaha kadar evlerimize girmedik" dedi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
