Tokat'ta iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Tokat'ta iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandıE.İ. idaresindeki 58 AGN 371 plakalı kamyonet, Gaziosmanpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde Y.M. yönetimindeki 66 ABY 478 plakalı hayvan taşıyan kamyonetle çarpıştı.
Tokat'ta iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
E.İ. idaresindeki 58 AGN 371 plakalı kamyonet, Gaziosmanpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde Y.M. yönetimindeki 66 ABY 478 plakalı hayvan taşıyan kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücülerden E.İ. yaralandı. Yaralı, ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA