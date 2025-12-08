Haberler

Tokat Belediyesinden trafiği rahatlatacak çalışma

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Belediyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi çevresindeki trafik akışını düzenlemek ve parklanma yoğunluğunu azaltmak için kapsamlı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yapılan düzenlemelerin halkın ulaşımını kolaylaştırmak için önemli olduğunu belirtti.

Tokat Belediyesince Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi çevresinde trafik akışını düzenlemek ve parklanma yoğunluğunu azaltmak amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

Kaleardı Mahallesi Muhittin Füsunoğlu Caddesi 2. Sokak'ta 400 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğindeki imar yolunda kapsamlı bir yenileme gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yolun parke kaplamasını tamamen yenilerken yayaların güvenli erişimini artırmak için kaldırımlar modern bir yapıya kavuşturuldu. Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı belirtiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Şehrimizin ihtiyaç duyduğu her noktada çözüm odaklı adımlar atıyoruz. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi çevresi trafik açısından kritik bir bölge. Hemşerilerimizin daha rahat ve güvenli bir ulaşım ortamına kavuşması için düzenlemeleri titizlikle sürdürüyoruz. Kaleardı mahallemizde tamamladığımız 400 metrelik imar yolu yenilemesi de bu hedef doğrultusunda attığımız önemli adımlardan biridir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu

Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
4 gollü düello! Beşiktaş, Gaziantep FK ile yenişemedi

4 gollü düello! 11 kurtarış yaptı, rakibine geçit vermedi
title