Tokat'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı

Tokat'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir hafif ticari aracın devrilmesinin sonucunda sürücü ve içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

M.A. idaresindeki 34 KHU 661 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Reşadiye kara yolu Dokuzdolambaç mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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