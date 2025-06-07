Tokat'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir hafif ticari aracın devrilmesinin sonucunda sürücü ve içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 34 KHU 661 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Reşadiye kara yolu Dokuzdolambaç mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel