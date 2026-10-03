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Tokat'ta Gülbahar Hatun Camisi'nin depreme dayanıksız minaresi yeniden inşa edildi

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Tokat'ta Gülbahar Hatun Camisi'nin depreme dayanıksız minaresi yeniden inşa edildi
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Tokat'taki Gülbahar Hatun Camisi'nin depreme dayanıksız minaresi, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen restorasyon kapsamında aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi. 2023'te kontrollü sökülen minare yeniden yapıldı; camideki restorasyon sürüyor.

Tokat'ta tarihi Gülbahar Hatun Camisi'nin depreme dayanıksız olduğu belirlenen minaresi, tamamen sökülerek aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında yapılan incelemede, tarihi caminin minaresinin yapısal açıdan risk taşıdığı tespit edildi.

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2023 yılında kontrollü şekilde tamamen sökülen minarenin yeniden yapımına başlandı. Özgün mimarisi ve taş işçiliği dikkate alınarak yürütülen çalışmaların ardından minare yeniden yapıldı.

Sultan II. Beyazıt tarafından annesi Gülbahar Hatun adına 1485 yılında yaptırılan Gülbahar Hatun Camisi, Tokat'ın önemli Osmanlı eserleri arasında yer alıyor.

Camideki restorasyon çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: AA
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