Tokat'ta Geç Turfanda Çilek Üretimi Üreticileri Memnun Ediyor

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde gerçekleştirilen geç turfanda çilek üretimi eylül ayında da üreticinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Üreticiler, siparişlere yetişemiyor ve kilogram fiyatı 50 liradan satılan çileklerden önemli verim elde ediyorlar.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde gerçekleştirilen geç turfanda çilek üretimi eylül ayında da üreticinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Tokat Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2018 yılında başlatılan "Geç Turfanda Çilek Üretimi" projesi kapsamında destek alan üreticiler üretim yapıyor.

Temmuz ayının başında hasadına başlanan çilek üretimi, kasım ayına kadar devam ediyor. Eylül ayının sonlarına gelinmesine karşın çiftçiler siparişlere yetişemiyorlar. Kilogram fiyatı 50 liradan satılan çilek, üreticinin yüzünü güldürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Koç, "Tokat Valiliğimiz ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz destekleri ile küçük bir alana çilek dikimi yapıldı, yapılan çalışmadan önemli verim elde edildikten sonra bölge halkı çilek dikimi için İlçe Müdürlüğümüze çok sayıda müracaat gerçekleştirdi. Gerekli çalışmalar neticesinde birçok çiftçimiz üretim için ekim yaptı. Bugün geldiğimiz nokta ise üretici durumdan memnun. Temmuz ayının başında başlayan çilek üretimi kasım ayına kadar devam ediyor. Alınan ürün geç turfanda olması sebebiyle daha değerli. Bölgemizde yetiştirilen çileklerimiz kokusu, tadı ve doğal araması ile çok kaliteli bir üründür." dedi.