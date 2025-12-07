Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Almus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yusuf A. (45) idaresindeki otomobil, Tokat-Almus kara yolu Bakımlı köyü yakınlarında Harun K. (32) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, yolculardan Mahmut Güzel (47) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel