Tokat'ta Fareler için Kükürt ve İspirto Yakıldı, 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Tokat'ta Fareler için Kükürt ve İspirto Yakıldı, 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Tokat'ta iki kadın, fareleri uzaklaştırmak için çatı katında kükürt ve ispirto yakarak duman çıkardı. Duman tüm apartmanı sararken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TOKAT'ta 2 kadın fareleri kaçırmak için çatıda kükürt ve ispirto yaktı. Apartmanı saran duman nedeniyle 4 kişi hastaneye kaldırılırken, panikle balkonlarına çıkan binadakiler itfaiye tarafından merdivenle kurtarıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında kent merkezi Bedestenlioğlu Mahallesi Derbent Caddesi üzerindeki Oğulkent Sitesi F Blok'ta yaşandı. Apartmanda yaşayan 2 kadın, fareleri uzaklaştırmak için çatı katında kükürt yakarak duman çıkarmaya çalıştı. Kadınların, kükürtün üzerine ispirto da döküp yakmasıyla çıkan duman tüm binayı sardı. Apartman sakinleri nefes almakta zorlanarak panikle balkonlara çıktı. Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine polis, Tokat Belediyesi İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeride mahsur kalan vatandaşlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Fareleri kaçırmak için kükürt ve ispirtoyla duman çıkaran iki kadın ise polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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