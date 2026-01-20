Tokat'ta yeni nesil habercilik için gazetecilere dron eğitimi veriliyor

Tokat'ta yeni nesil habercilik için basın mensuplarına yönelik "Dron Destekli Habercilik ve İHA-1 Ticari Pilot Eğitim Programı" düzenlendi.

İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Tokat Gazeteciler Cemiyeti iş birliğinde Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim 3 gün sürecek.

Eğitimin ilk gününde teorik bilgiler verilirken, ikinci ve üçüncü gününde katılımcılar dron kullanımına yönelik pratik eğitim alacak.

Katılımcılar, eğitim sonunda dron teknolojilerini profesyonel düzeyde kullanabilmelerine olanak sağlayan sertifika ve ehliyet almaya hak kazanacak.

İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği dönemde geleneksel habercilik anlayışına yenilik katmanın ve yerel basının dijital yetkinliklerini artırmanın büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu proje sayesinde yalnızca habercilik değil, turizm tanıtımı, kriz iletişimi ve kamu bilgilendirmesi gibi pek çok alanda nitelikli içerik üretimi desteklenecek. Dron teknolojisinin etkin kullanımıyla bölgemizin doğal güzelliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sunacağız." dedi.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle de eğitimin gazetecilere hayırlı olmasını diledi.