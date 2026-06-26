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Tokat'ta dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı

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Tokat'ta nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarından 7 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı. Operasyonda silah, fişek, borç senedi ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Tokat'ta dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, ekiplerce bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerdeki aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 1 tabancaya ait susturucu, 6 tabanca şarjörü, 345 tabanca fişeği, toplam değeri 10 milyon 600 bin lira olan borç senedi, 95 bin lira, 3 bıçak, 1 kama ve 1 muşta, 66 adet suça konu doküman, toplam değeri 350 bin lira olan ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 7 şüpheliden S.G., D.Ç. ve O.Ç. tutuklandı.

A.A. ve T.Ç. ev hapsi, S.Ç. ve C.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
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