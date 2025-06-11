Tokat'ta Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Tokat'ta Devrilen Otomobilde 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobilde sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

S.T.S. idaresindeki 19 AFU 396 plakalı otomobil, Niksar-Erbaa kara yolu Günlüce mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan R.A.S. ve İ.S. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı

AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı

Dünyaca ünlü isim Galatasaray formasını giydi taraftarı heyecan bastı
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti

2 genç kız bir olup iki çocuk annesi kadını hunharca katletti
Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha

Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha
Rusya savaşta ölen 1212 askerin naaşını Ukrayna'ya teslim etti

Yüzlerce askerin donmuş naaşlarını böyle teslim ettiler
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.