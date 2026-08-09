Niksar'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 3 Yaralı
Tokat'ın Niksar ilçesinde 50. Yıl Mahallesi Mezbaha Sokak'ta meydana gelen kazada, S.E.B.G. idaresindeki 52 ADA 561 plakalı hafif ticari araç, Niksar Belediyesine ait kum ocağı civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü S.E.B.G. ile araçta bulunan E.N.D. ve Z.Ç. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Niksar Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.E.B.G. idaresindeki 52 ADA 561 plakalı hafif ticari araç, 50. Yıl Mahallesi Mezbaha Sokak'ta, Niksar Belediyesine ait kum ocağı civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü S.E.B.G. ile araçta bulunan E.N.D. ve Z.Ç. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA