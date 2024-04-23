Tokat'ta depremden etkilenen çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

Tokat'ın Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde depremden etkilenen çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Tokat'ta kutladılar.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun talimatı ile içlerden 100 öğrenci Tokat'a getirildi.

Şehir turu yapan ve kayıkla Kanal Tokat'ı gezen çocuklar, Yazıcıoğlu ile birlikte Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde yemek yedi.

Yazıcıoğlu'nun, depremin psikolojik etkilerinden kurtulmaları için kentte ağırladığı çocuklar, Çocuk Şenliği'ne de katılarak eğlenceli vakit geçirdi.

Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Bugün 23 Nisan, herkes çok neşeli. Çocuk gülerse, dünya güler. Bizler de Tokat Belediyesi olarak deprem bölgesi Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerimizdeki çocuklarımızı şehrimizde misafir ediyoruz. Onlar için güzel bir organizasyon hazırladık. Hem deprem psikolojisinden kurtulmalarını sağlamak hem de bayramın coşkusunu yaşamaları adına çocuklarımızla Tokat merkezimizde bir aradayız. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu bayramı doyasıya yaşamaları için biz yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.