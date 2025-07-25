Tokat'ta Çöp Kamyonunun Devrilmesi Sonucu 3 Yaralı
Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen kazada, çöp nakil kamyonu şarampole devrildi. Sürücü ve iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Tokat'tın Zile ilçesinde şarampole devrilen çöp nakil kamyonundaki 3 kişi yaralandı
Serdar Atılgan idaresindeki 60 ACV 970 plakalı Turhal Belediyesine ait çöp nakil kamyonu, Pazar-Zile kara yolu Ütük Köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Muammer Kültür ve Bekir Köysüren yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel