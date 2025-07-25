Tokat'ta Çöp Kamyonunun Devrilmesi Sonucu 3 Yaralı

Tokat'ta Çöp Kamyonunun Devrilmesi Sonucu 3 Yaralı
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Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen kazada, çöp nakil kamyonu şarampole devrildi. Sürücü ve iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Tokat'tın Zile ilçesinde şarampole devrilen çöp nakil kamyonundaki 3 kişi yaralandı

Serdar Atılgan idaresindeki 60 ACV 970 plakalı Turhal Belediyesine ait çöp nakil kamyonu, Pazar-Zile kara yolu Ütük Köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Muammer Kültür ve Bekir Köysüren yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel
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