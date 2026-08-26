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Erbaa'da cip-traktör çarpıştı: 3 yaralı

Erbaa'da cip-traktör çarpıştı: 3 yaralı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde cip ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde cip ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Niksar'dan Erbaa istikametine giden H.Ç. yönetimindeki 34 KF 7111 plakalı cip ile L.D. idaresindeki 60 NU 955 plakalı traktör, D100 kara yolu Yeni Mahalle yakınlarında çarpıştı.

Kazada traktör sürücüsü L.D. ile cipteki yolcular M.O. ve G.Ç. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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