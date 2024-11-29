Tokat'ta Cem Eren Öztürk'ten Tek Kişilik Stand Up Gösterisi
Tokat'ta Atatürk Kültür Sarayı'nda Cem Eren Öztürk tarafından gerçekleştirilen 'Şölen' adlı tek kişilik stand up gösterisi yoğun ilgiyle karşılandı. Öztürk, Tokatlı seyircilerin ilgisinden dolayı teşekkür etti.
Tokat'ta "Şölen" adlı tek kişilik stand up gösterisi yapıldı.
26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda Cem Eren Öztürk tarafından gerçekleştirilen göteriye seyirciler ilgi gösterdi.
Cem Eren Öztürk, yaptığı açıklamada, "Tek kişilik gösterimize Tokatlı seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Teşekkür ediyorum." dedi.