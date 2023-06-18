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Tokat'ta Çatıya Yıldırım Düştü, Yangın Çıktı

Tokat'ta Çatıya Yıldırım Düştü, Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tokat'ta etkili olan sağanak yağış sonrasında bir evin çatısına yıldırım düştü, çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Tokat'ın Erbaa ilçesi Kuruçay mahallesi Orhangazi caddesinde bulunan apartmanın çatısına yıldırım düştü. Sefa ve Zekai parlak ait olan evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın meydana geldi. Yıldırım düşme anında evde kimse bulunmazken çatıdan alevler yükselmeye başladı. Çevre apartman da bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye Ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kosa sürede söndürüldü. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Orhangazi İtfaiye Tokat Güncel Haberler

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