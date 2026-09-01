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Keneden KKKA tanısı konulan çocuk tedavi altına alındı

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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan bir çocuk, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan bir çocuk, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

Vücuduna yapışan kene nedeniyle rahatsızlanan çocuğun yakınları TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

KKKA hastalığı tanısıyla tedavi altına alınan hastanın genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Kaynak: AA
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