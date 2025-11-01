Haberler

Tokat'ta Beyin Ölümü Gerçekleşen Kişinin Karaciğeri Organ Bağışı ile Nakil İçin Hazırlanıyor

Tokat'ta beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki Musa Avcu'nun karaciğeri, ailesinin organ bağışına onay vermesiyle nakledilmek üzere Ankara'ya gönderildi. Organ nakli süreci hakkında bilgi veren sağlık yetkilileri, organ bağışının önemine vurgu yaptı.

Tokat'ta beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki kişinin karaciğeri, bir hastaya nakledilecek.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Musa Avcu'nun beyin ölümü dün gerçekleşti.

Ailesinin Avcu'nun organlarını bağışlaması üzerine Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nden yola çıkan özel ekip, Tokat'a geldi.

Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrası alınan karaciğer, bir hastaya nakledilmek üzere hava yoluyla Ankara'ya gönderildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Canan Can, AA muhabirine, Avcu'nun hastanelerine 3 gün önce getirildiğini söyledi.

Yapılan testler sonucunda Avcu'ya beyin kanaması tanısı konulduğunu belirten Can, "Beyin ölümünün ardından aile ile yaptığımız görüşmede organ bağışını kabul ettiler. Bu ulvi kararlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Başka ailelere de örnek olmasını diliyoruz. Organ bağışı sosyal bir sorumluluktur. Bu konuda duyarlı olalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
