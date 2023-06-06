Tokat'ta Ayı Saldırısına Uğrayan 11 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Tokat'ta ayı saldırısına uğrayan 11 yaşındaki Enes Yıldırım ağır yaralandı. Olay, hayvancılıkla uğraşan Erdal Yıldırım ve oğlu Enes Yıldırım'ın koyun sürüsü otlatması sırasında gerçekleşti. Enes Yıldırım'a ayı saldırdı ve ağır yaralanmasına neden oldu. Çocuk, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve ameliyata alındı. Hayati tehlikesi bulunan çocuğun durumu ciddiyetini koruyor.