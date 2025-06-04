Tokat'ta Asayiş Toplantısı: Güvenlik Tedbirleri ve Operasyonlar Gözden Geçirildi

Tokat'ta Asayiş Toplantısı: Güvenlik Tedbirleri ve Operasyonlar Gözden Geçirildi
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Vali Abdullah Köklü başkanlığında yapılan toplantıda, Tokat'taki asayiş durumu, uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonları değerlendirildi. Emniyet ve jandarma iş birliğiyle ilde huzur ve güvenin sağlaması amaçlanıyor.

Tokat'ta Vali Abdullah Köklü başkanlığında asayiş toplantısı yapıldı.

Vali Köklü, İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, Tokat Valiliği olarak ilde huzur ve güven ortamının tesis edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığıyla koordineli olarak çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda yapılan toplantıda ilde gelişen olaylar, operasyonlar, kış mevsimi kapsamında alınan ve alınacak tedbirler hususunda görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Köklü, bazı asayiş rakamlarını paylaştı.

Köklü, şunları kaydetti:

"Emniyet ve jandarma sorumluluk sahasında il genelinde mayıs ayında FETÖ'ye yönelik operasyonlar da kararlılıkla sürdürüldü. Uyuşturucuyla mücadelede 44 operasyon, 5 tutuklama oldu. Mayıs ayında narkotik suçlarla mücadele kapsamında 44 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 53 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı, 6 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Kaçakçılıkla mücadelede 24 operasyonda 9 kişi tutuklandı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ise 24 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 44 kişi gözaltına alındı, 9 kişi tutuklandı, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı alındı. Ele geçirilen kaçak malzemeler arasında 120 bin adet makaron, 200 litreyi aşkın kaçak alkol, 200 kilogramdan fazla tütün ürünü yer aldı. Asayiş uygulamalarında 474 kişi yakalandı. Mayıs ayı boyunca gerçekleştirilen 1217 asayiş uygulamasında aranan şahısların da aralarında bulunduğu 474 kişi yakalandı."

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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