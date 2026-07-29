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Tokat'ta araç lastiği çaldıkları iddia edilen 4 zanlı yakalandı

Tokat'ta araç lastiği çaldıkları iddia edilen 4 zanlı yakalandı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde araç lastiği çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde araç lastiği çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

İlçe merkezindeki bir iş yerinden lastik çalan 4 kişinin araçlarıyla Suşehri ilçesine gittiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Suşehri ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta Z.A. (33), İ.K. (28), H.T. (22) ve K.D. (34) yakalandı.

Niksar'a getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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