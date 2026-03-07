Tokat'ta apartman dairesinde kurulan serada kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

Tokat'ta apartman dairesinde kurdukları serada kenevir yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir apartman dairesinde oluşturulan serada kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Dairedeki aramada, sera çadırı ve serada kullanılan malzemeler ile farklı ebatlarda kenevir bitkisi, 50 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, uyuşturucu öğütme aparatı, 85 reçeteye tabi sentetik ecza hapı ve 3 sayfa kenevir yetiştiriciliğine dair el yazısı bilgi notu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan F.A. ve T.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan F.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 2 şüphelinin de arandığı öğrenildi.