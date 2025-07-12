Tokat'ta Anız Yangını: 5 Dönüm Alan Zarar Gördü

Tokat'ta Anız Yangını: 5 Dönüm Alan Zarar Gördü
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Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 5 dönüm alanda zarar oluştu. Çaylı köyü yakınlarındaki tarlada meydana gelen yangın, vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesiyle kontrol altına alındı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 5 dönüm alanda zarar oluştu.

Çaylı köyü yakınlarında bulunan tarlada anız yangını çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Turhal Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel
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