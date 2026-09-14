Tokat'ta Ahilik Haftası kutlandı

Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) tarafından 39. Ahilik Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Kutlamalar, TESOB Başkanı Fehmi Çankaya, birliğin yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanlarının, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Çankaya ve beraberindekiler Tokat Valisi Abdullah Köklü'yü ziyaret ettiler.

Gökmedrese'deki törene katılan Vali Abdullah Köklü, esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutladı.

Ahiliğin, çıraklıktan başlayıp, ileri seviyeye kadar esnaf ve sanatkarları bir eğitme, toplumun içine katma kültürü olduğunu belirten Köklü, "Çünkü çok geniş kapsamlı, sadece bir çırağı yetiştirme, sadece bir esnaflığı, ticareti geliştirmeden ziyade bir toplumun inşasına katkı verme hareketi. Tabii ki malumunuz burası Horasan erenlerinin yatağı diyelim. Yani herhalde binlerce bizim bilebildiğimiz, mezarını bildiğimiz Gıj Gıj Baba, Hasan Gazi Hazretlerinden tutalım Malum Seyit Hazretlerine kadar birçok Keçeci Baba ve kardeşi ve diğer Horasan erenleri gibi aslında Horasan erenlerinin ilk başkentimiz olan Tokat'ın ilk sarı inşa ettiği bir yer. Kendi alanında da tüm esnaf ve ahlakını Anadolu topraklarında inşa etmiş bir şahsiyet Ahi Evran Hazretleri." dedi.

Ahilik geleneğinin önemli bir parçası olan ve kalfalıktan ustalığa geçişte yapılan "Şed kuşanma" töreni yapıldı.

Programa AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, protokol üyeleri ve esnaflar katıldı.

Kaynak: AA