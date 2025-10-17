Haberler

Tokat'ta "Afetlere değil dirençliliğe yatırım" temalı çalıştay düzenlendi

Tokat'ta 'Afetlere değil dirençliliğe yatırım' temalı çalıştay düzenlendi
Güncelleme:
Tokat Belediyesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) iş birliğiyle "Afetlere değil dirençliliğe yatırım" temalı çalıştay gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TOGÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda Uluslararası Afet Risk Azaltma Günü dolayısıyla "Afetlere değil dirençliliğe yatırım" temalı çalıştay düzenlendi.

Çalıştaya Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Yazıcıoğlu, çalıştayın açılışındaki konuşmasında, yerel yönetimlerin afetlere karşı dirençli şehirler oluşturmadaki rolüne dikkat çekti.

Tokat'ın sadece bir şehir olmadığını anlatan Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Yeşilırmak havzasının belleği, kadim ticaret yollarının kavşağı, tarih boyunca pek çok medeniyetin izlerini taşıyan bir kültür ocağıdır. Tokat Kalesi'nden Gökmedrese'ye, hanlarından çarşılarına, yazmacılığından el sanatlarına kadar bu şehir birikimi, direnci ve irfanıyla Anadolu'nun hafızasını bugüne taşır. Bugün bu hafızayı geleceğe güvenle aktarmanın yolunu konuşuyoruz. Afette değil, afete dirençte buluşmak. Malumunuz son yıllarda dünya genelinde ve ülkemizde meydana gelen afetlerin sayısında ve şiddetinde bir artış gözlenmektedir. Maalesef ki bu durum ciddi hasar ve kayıplara neden olmaktadır. Afetlerdeki bu artış toplumların güvenli yaşam alanları için de açık bir tehdit oluşturmaktadır. Bu tehditle baş edebilmenin ana stratejisi afet risklerini azaltarak kentleri ve yaşam alanlarını daha güvenli hale getirmektir. Afet risklerini dikkate almadan yapılan her yatırım potansiyel bir kayıptır. Birleşmiş Milletlerin hesaplamalarına göre afet öncesinde risk azaltmaya yapılan 1 birimlik yatırım ile 7 birimlik zararın önüne geçilebiliyoruz."

Yılmaz da yaşanılan çağda afetlerin yalnızca bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın ortak gerçeği haline geldiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyoruz ki afetlerin yıkıcılığını azaltmanın yolu sadece müdahaleden değil, riskleri önceden öngörmekten, dayanıklı toplumlar ve sistemler kurmaktan geçiyor. Üniversitemiz, 'Bilimle topluma hizmet' anlayışıyla afetlere karşı farkındalık yaratmayı, yerel düzeyde dayanıklılığı artırmayı ve bu konuda öğrencilerimizle aktif bilinç inşa etmeyi öncelikli hedeflerinden biri olarak görmektedir. Buradaki bilgi paylaşımı ve ortak akıl yalnızca akademik bir çıktıya değil, toplumumuzun güvenli geleceğine yapılmış bir yatırımdır. Çalıştayda emeği geçen AFAD ve Tokat Belediyesi başta olmak üzere katkı sunan tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel
