Tokat'ta Adalet Bakanlığı ve Yeşilay İş Birliği Protokolü ile Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Tokat'ta, Adalet Bakanlığı ile Yeşilay arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Taşra Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı.

Tokat Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde Tokat Cumhuriyet Savcısı Ahmet Gebel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Zile Cumhuriyet Savcısı Ahmet Duran, Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş, Zile Denetimli Serbestlik Müdürü İbrahim Baysal, Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdür Vekili Selahattin Özcan, Zile M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu idare memuru Serdar Ejder, Tokat Denetimli Serbestlik Müdürü Vedat Gülşen ile Yeşilay, YEDAM ve Tokat Denetimli Serbestlik personeli katıldı.

Toplantı ile Tokat, Zile ve Niksar Kapalı ve Açık Ceza İnfaz kurumlarında barınan hükümlü ve tutukluların bağımlılıkla mücadele etmesi, rehabilitasyonu ve sosyal uyum süreçlerinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Toplantıda bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulanarak, madde kullanımının yaygınlaşmaması için nelerin yapılabileceği üzerinde duruldu.