Tokat'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda yapılan el sanatları ürünleri sergilendi ve Türk Halk Müziği konseri düzenlendi. Etkinliğe Reşadiye Kaymakamı Ahmet Tan, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salon'da Reşadiye Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kurslarda yapılan el sanatları ürünleri sergilendi. Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan Türk Halk Müziği konseri de ilgi gördü.
Programa Reşadiye Kaymakamı Ahmet Tan, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.