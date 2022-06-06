Tokat'ta 6 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor - Haberler

Tokat'ta 6 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor Tokat'ta 6 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor. Tokat'ta 6 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor. Kentte son bir haftada vücutlarına yapışan keneyi kendileri çıkardıktan sonra rahatsızlanan 6 kişi, TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne başvurdu. KKKA hastalığı tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tokat'ta geçen nisan ayının sonundan bugüne kadar yaklaşık 30 kişinin KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi gördüğü öğrenildi. AA / Ekber Türkoğlu - Güncel Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kırım Tokat Güncel Haberler

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