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Tokat'ta 50 kaçak göçmen yakalandı

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Tokat'ta bir kamyon kasasında kaçak olarak İstanbul'a gitmeye çalışan 50 kaçak göçmen yakalandı. Kamyon şoförü tutuklandı.

Tokat'ta 50 kaçak göçmen yakalandı

TOKAT - Tokat'ta bir kamyon kasasında kaçak olarak İstanbul'a gitmeye çalışan 50 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; Erbaa ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri aldıkları bir istihbaratta Ağrı Doğubeyazıt istikametinden İstanbul istikametine giden bir kamyonda kaçak göçmen olduğu bilgisi verildi. D100 karayolunda Ş.A.(53)idaresinde ki 06 CVM 308 plakalı kamyon takibe alındı. Takibine başlanılan kamyon, Erbaa bölge trafik istasyonu önünde ekipler tarafından durduruldu. Kamyon da yapılan aramada kamyon kasasında 3'ü Pakistan uyruklu, 47'si Afganistan uyruklu olmak üzere 50 kaçak göçmen yakalandı. Kamyon şoförü Ş.A.adli işlemlerin ardından tutuklandı. Kamyon kasasında yakalanan 50 kaçak göçmen ise göç idaresine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar - Güncel

İstanbul Erbaa Tokat Güncel Haberler

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