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Tokat'ta 5 katlı binada yangın; 4 kişi dumandan etkilendi

Tokat'ta 5 katlı binada yangın; 4 kişi dumandan etkilendi
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TOKAT’ta 5 katlı bir apartmanın 2’nci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

TOKAT'ta 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 kişi ise ambulanslarda tedavi edildi.

Yangın, Devegörmez Mahallesi Hacı Mehmetbey Caddesi'ndeki 5 katlı Emine Hanım Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye erleri tarafından merdivenli araçla güvenli şekilde tahliye edildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen 4 kişi ise hazırda bekleyen ambulanslarda tedavi edildi. Dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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