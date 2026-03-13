Tokat'ta il genelinde deprem nedeniyle eğitime ara verildi
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürü, tedbir amaçlı olarak bu kararın alındığını duyurdu.
Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, AA muhabirine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verisine göre merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldiğini belirtti.
Deprem sonrası çalışma yürüttüklerini dile getiren Kır, "Tedbir amacıyla il genelinde bugün eğitime ara verildi. Bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu