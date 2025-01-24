Tokat'ta 40 Yıllık Altyapı Sorunu Çözüldü

Tokat Belediyesince Doğancıbağları Mahallesi'ndeki 40 yıllık altyapı sorununun çözüldüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi tarafından Doğancıbağları Mahallesi'nde yaklaşık 400 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı ile yeni içme suyu hattı yapımı tamamlandı.

Tamamlanan hatlardan abone bağlantılarının yapılması devam ediyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat'ın yıllardır çözülemeyen problemlerini bir bir gidermeye devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Doğancıbağları Mahallemizde 40 yıllık sorunun üzerine giderek hızlı şekilde çözüme kavuşturduk. Mahallemizde gerek içme suyu hattımızı gerekse kanalizasyon hattımızı hem yeniledik hem de altyapısı olmayan yerlere ulaştırdık. 20 gündür devam eden çalışmalarımız neticesinde yaklaşık 400 metre mesafede altyapıyı baştan sona yeniledik. Halkımızın sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna ulaşması için yeni içme suyu hattı oluşturduk. Şuanda abone bağlantılarımız devam ediyor. Bölgedeki altyapı çalışmalarımızın ardından üst yapıda da çalışmalarımızı tamamlayacağız. Bölge sakinlerimize hayırlı olsun. Üretken belediyecilik anlayışımızla Tokat'ımızın kronikleşmiş sorunlarını bir bir çözmeye, Tokat'ta değişime devam edeceğiz."