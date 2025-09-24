Tokat'ta 38. Ahilik Haftası Etkinlikleri: 5 Bin Kişiye Ahi Pilavı İkram Edildi

Tokat'ta 38. Ahilik Haftası Kutlama Etkinlikleri kapsamında, 5 bin kişiye Ahi pilavı ikram edildi.

Tokat Hıdırlık Meydanı'nda düzenlenen Ahi Sofrası etkinliği İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinliklerde Tokat Vali Yardımcısı Tekin Erdemir ve Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu tarafından yılın ahisi olarak seçilen bisiklet ustası Sadettin İmer'e kaftan giydirildi.

Düzenlenen törenin ardından protokol üyeleri tarafından etkinliğe katılan 5 bin kişiye Ahi pilavı ikram edildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde yenilen yemek sonrasında etkinlik son buldu.