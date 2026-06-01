Tokat'ta 3 kişiye Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisi kondu
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisi konulan 3 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kenelerin yapışması sonucu rahatsızlanan hastaların sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 3 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi altına alındı.
Vücutlarına yapışan kene nedeniyle rahatsızlanan 3 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.
KKKA hastalığı tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu