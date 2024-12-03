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Tokat'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Tokat'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri Düzenlendi
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Tokat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı ve günün anlamına ilişkin konuşmalar yapıldı.

Tokat'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen program 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Programda İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kıymet Boztaş günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarını gerçekleştirdi.

Özel öğrenci velisi Yeliz Altınöz de konuşma yaptı.

Yapılan konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumların hazırladığı gösteriler sunuldu.

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel
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