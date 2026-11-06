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Tokat'ta 21 kurumun katıldığı heyelan tatbikatında mahsur kalanlar tahliye edildi

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Tokat'ta 21 kurumun katıldığı heyelan tatbikatında mahsur kalanlar tahliye edildi
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Tokat'ta 21 kurumun katılımıyla yapılan heyelan ve tahliye tatbikatında, heyelan ihbarı üzerine AFAD İl Müdürlüğünde toplantı düzenlendi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla mahsur kalanlar tahliye edildi, yola düşen kaya kaldırıldı.

Tokat'ta 21 kurumun katılımıyla heyelan ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği kentin bir bölgesinde heyelan oluştuğu ihbarı üzerine AFAD İl Müdürlüğünde toplantı yapılmasının ardından olay yerine hareket edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda bölgede mahsur kalanlar tahliye edildi.

Tatbikatta yola düşen kaya da bölgeden kaldırıldı.

Kaynak: AA
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