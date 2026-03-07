Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oluyor
Tokat-Sivas kara yolunda meydana gelen kar yağışı sonrası Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve Çamlıbel Geçidi'nde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Tokat- Sivas kara yolunda kar yağışı etkisini gösteriyor.
Yağışın yoğunlaşmasının ardından Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.
Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu