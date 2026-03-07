Haberler

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Tokat-Sivas kara yolunda meydana gelen kar yağışı sonrası Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve Çamlıbel Geçidi'nde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Tokat- Sivas kara yolunda kar yağışı etkisini gösteriyor.

Yağışın yoğunlaşmasının ardından Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
Haberler.com
500

