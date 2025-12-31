Haberler

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Tokat-Sivas kara yolunda devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yaparken, polis sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tokat- Sivas kara yolunda kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Kar nedeniyle bazı araçların yolda kaldığı görüldü.

Bölgede devam eden yağış sonucu yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Polis ekipleri sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Tokat Bölge Trafik ekipleri, yolda temizlik çalışması yapıldığı sürede tır ve kamyonları Çamlıbel beldesindeki bir akaryakıt istasyonunda bekletiyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
